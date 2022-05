Bono Vox e The Edge suonano a sorpresa nel metrò di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) Il cantante Bono Vox e il chitarrista The Edge degli U2 si sono esibiti a sorpresa all'interno di una stazione della metropolitana di Kiev.(immagino Afptv) 8 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Il cantanteVox e il chitarrista Thedegli U2 si sono esibiti aall'interno di una stazione della metropolitana di.(immagino Afptv) 8 maggio 2022

