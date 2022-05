Alessio Boni, chi è la fidanzata Nina Verdelli: “Io e lei ci siamo trovati, ma non ci sposeremo” (Di domenica 8 maggio 2022) Alessio Boni e la fidanzata Nina Verdelli sono legati dal 2016: la loro storia è stata resa nota solo due anni dopo. Dalla loro unione sono arrivati i figli Lorenzo (2020) seguito da Riccardo (2021). Oggi l’amatissimo attore sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5. Alessio Boni, chi è la fidanzata Nina Verdelli Nina Verdelli è 19 anni più giovane del compagno Alessio Boni: la coppia ha sempre mantenuto il riserbo sulla loro relazione e sono rare le occasioni nelle quali i due appaiono insieme. Lo stesso Boni ai microfoni di “Verissimo” anni addietro, aveva confermato la presenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022)e lasono legati dal 2016: la loro storia è stata resa nota solo due anni dopo. Dalla loro unione sono arrivati i figli Lorenzo (2020) seguito da Riccardo (2021). Oggi l’amatissimo attore sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5., chi è laè 19 anni più giovane del compagno: la coppia ha sempre mantenuto il riserbo sulla loro relazione e sono rare le occasioni nelle quali i due appaiono insieme. Lo stessoai microfoni di “Verissimo” anni addietro, aveva confermato la presenza ...

Advertising

ehiimery : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - Begoniabianca : @Cinguetterai_ Meglio. Io preferisco Alessio Boni - Methamorphose30 : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - AnnaGiammalvo : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - GroppiMartina : Credo ci sia solo Alessio Boni..#fairylu -