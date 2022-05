Via il riferimento obbligatorio all'Omi (Di sabato 7 maggio 2022) C'è un altro passaggio che va incontro ai proprietari di immobili. Nel testo, infatti, è scomparso il riferimento obbligatorio all'Omi per calcolare il valore patrimoniale delle case secondo la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) C'è un altro passaggio che va incontro ai proprietari di immobili. Nel testo, infatti, è scomparso ilall'Omi per calcolare il valore patrimoniale delle case secondo la ...

Advertising

DomenicoQuadre2 : RT @VeroDeRomanis: Catasto. Via il riferimento ai valori patrimoniali. Quindi via la possibilità di far pagare di più a chi ha di più e ha… - Carlo08726108 : RT @VeroDeRomanis: Catasto. Via il riferimento ai valori patrimoniali. Quindi via la possibilità di far pagare di più a chi ha di più e ha… - RSessa58 : RT @VeroDeRomanis: Catasto. Via il riferimento ai valori patrimoniali. Quindi via la possibilità di far pagare di più a chi ha di più e ha… - tommazz79 : RT @VeroDeRomanis: Catasto. Via il riferimento ai valori patrimoniali. Quindi via la possibilità di far pagare di più a chi ha di più e ha… - Sergio50225826 : RT @VeroDeRomanis: Catasto. Via il riferimento ai valori patrimoniali. Quindi via la possibilità di far pagare di più a chi ha di più e ha… -