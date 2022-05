Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 18:10 (Di sabato 7 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di conflitto in Ucraina appello su telegram del presidente zielinski in vista del prossimo anno di maggio giorno della Vittoria per la Russia città il Cremlino fatto celebrarlo colazioni proprio in Ucraina chiedo a tutti i nostri cittadini specie in questi giorni di non ignorare le sirene antiaeree Per favore si tratta della nostra vita della vita dei vostri figli le parole di zielinski Luciano intanto sparato ieri sulla colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di Carpi fucile ad almeno quattro persone più carini hanno respinto 8 attacchi russi a 14 droni dell’esercito di moschea distrutti veicoli da combattimento pagina che ho vinto nell’ultima settimana la percentuale dire infezioni sulla totale dei casi segnalati risulta del 5% in aumento4,5% ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di conflitto in Ucraina appello su telegram del presidente zielinski in vista del prossimo anno di maggio giorno della Vittoria per la Russia città il Cremlino fatto celebrarlo colazioni proprio in Ucraina chiedo a tutti i nostri cittadini specie in questi giorni di non ignorare le sirene antiaeree Per favore si tratta della nostra vita della vita dei vostri figli le parole di zielinski Luciano intanto sparato ieri sulla colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di Carpi fucile ad almeno quattro persone più carini hanno respinto 8 attacchi russi a 14 droni dell’esercito di moschea distrutti veicoli da combattimento pagina che ho vinto nell’ultima settimana la percentuale dire infezioni sulla totale dei casi segnalati risulta del 5% in aumento4,5% ...

