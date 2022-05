Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 11:10 (Di sabato 7 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale una buona giornata Un buon sabato dalla da parte di Francesco Vitale le forze russe hanno sparato ieri su una colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di kharkiv uccidendo almeno 4 persone lo riporta l’agenzia Uni en le auto avevano lasciato la città di Vulcan nel distretto di whisky e sono state attaccate vicino alla città di stai salto la polizia Ucraina ha trovato se auto danneggiate quattro corpi bruciati Intanto le forze ucraini hanno respinto ieri 8 attacchi Russia battuta almeno 14 droni nell’esercito di Mosca così riporta l’agenzia Oakley inform II ufficio stampa dell’operazione delle forze congiunte sono stati distrutti tre carri armati russi oltre 8 sistemi di artiglieria 7 veicoli corazzati da combattimento tre unità di cui poggia mento speciale un veicolo distrutto nella notte da ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata Un buon sabato dalla da parte di Francesco Vitale le forze russe hanno sparato ieri su una colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di kharkiv uccidendo almeno 4 persone lo riporta l’agenzia Uni en le auto avevano lasciato la città di Vulcan nel distretto di whisky e sono state attaccate vicino alla città di stai salto la polizia Ucraina ha trovato se auto danneggiate quattro corpi bruciati Intanto le forze ucraini hanno respinto ieri 8 attacchi Russia battuta almeno 14 droni nell’esercito di Mosca così riporta l’agenzia Oakley inform II ufficio stampa dell’operazione delle forze congiunte sono stati distrutti tre carri armati russi oltre 8 sistemi di artiglieria 7 veicoli corazzati da combattimento tre unità di cui poggia mento speciale un veicolo distrutto nella notte da ...

