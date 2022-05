Ucraina, prosegue la corsa dei prezzi dei cereali (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ad oggi non si vede una possibilità di un ribasso dei prezzi dei cereali, in particolare del grano tenero, né in Italia né altrove”. Ad affermarlo è Stefano Forbicini, responsabile ufficio sementi e concimi di Consorzi Agrari d’Italia (Cai), parlando con l’Adnkronos in merito alla situazione delle tensioni sui prezzi e alla reperibilità delle materie prime agricole a fronte della crisi russo-Ucraina. La tensione sui prezzi era iniziata già nell’estate 2021 per le scorte basse del raccolto 2021 che, a livello mondiale è stato basso, a causa dell’esplodere della guerra in Ucraina si è verificata un’ulteriore tensione sui mercati, in quanto questo Paese è uno dei maggiori produttori di cereali e di semi di girasole (con circa il 50% della produzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ad oggi non si vede una possibilità di un ribasso deidei, in particolare del grano tenero, né in Italia né altrove”. Ad affermarlo è Stefano Forbicini, responsabile ufficio sementi e concimi di Consorzi Agrari d’Italia (Cai), parlando con l’Adnkronos in merito alla situazione delle tensioni suie alla reperibilità delle materie prime agricole a fronte della crisi russo-. La tensione suiera iniziata già nell’estate 2021 per le scorte basse del raccolto 2021 che, a livello mondiale è stato basso, a causa dell’esplodere della guerra insi è verificata un’ulteriore tensione sui mercati, in quanto questo Paese è uno dei maggiori produttori die di semi di girasole (con circa il 50% della produzione ...

