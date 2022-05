Traffico Roma del 07-05-2022 ore 17:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Bentrovati Traffico in aumento in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra l’ardeatina è l’uscita per Ciampino permangono difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori da incolonnamenti tra Castel Romano Trigoria Castel di Decima in direzione dell’EUR incolonnamenti anche verso Latina tra Spinaceto e Castel di Decima la polizia locale Cervignano incidente in via di Pietralata nei pressi di via della dea Opi altro incidente in Prati in via Andrea Doria all’altezza di largo Trionfale un terzo incidente a Casalotti in via di Boccea ridosso di via Maria Felicita Tibaldi raccomandiamo le dovute attenzioni stasera non l’impiego un programma lazio-sampdoria le misure relative alla sosta alla viabilità nell’area del Foro Italico ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovatiin aumento in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra l’ardeatina è l’uscita per Ciampino permangono difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori da incolonnamenti tra Castelno Trigoria Castel di Decima in direzione dell’EUR incolonnamenti anche verso Latina tra Spinaceto e Castel di Decima la polizia locale Cervignano incidente in via di Pietralata nei pressi di via della dea Opi altro incidente in Prati in via Andrea Doria all’altezza di largo Trionfale un terzo incidente a Casalotti in via di Boccea ridosso di via Maria Felicita Tibaldi raccomandiamo le dovute attenzioni stasera non l’impiego un programma lazio-sampdoria le misure relative alla sosta alla viabilità nell’area del Foro Italico ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - infoitinterno : Tifoso della Roma insulta quelli del Leicester: lo schianto in motorino nel traffico. Il video virale - VAIstradeanas : 17:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ???? #Roma #lavori #traffico - Via Pontina ?????? coda a tratti tra Castel Romano e Spinaceto >< #Luceverde #Lazio - CorriereUmbria : Tifoso della Roma insulta quelli del Leicester: lo schianto in motorino nel traffico. Il video virale… -