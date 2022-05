Toni Capuozzo mette a nudo l'ipocrisia sul Battaglione Azov: una tonnellata di cibo ogni 15 civili (Di sabato 7 maggio 2022) So quel che leggo sul Corriere della Sera di oggi , che li descrive come dei soldati Ryan da salvare, e paragona la loro canzone a Bella Ciao. Peccato che inneggi a Stepan Bandera, eroe del ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) So quel che leggo sul Corriere della Sera di oggi , che li descrive come dei soldati Ryan da salvare, e paragona la loro canzone a Bella Ciao. Peccato che inneggi a Stepan Bandera, eroe del ...

AgNPs : RT @indicedilettura: Salutano Kiev dal palco del primo maggio. Non sanno che in Ucraina la festa dei lavoratori è stata abolita nel 2014 (… - natalinatweet : RT @tint_adree: Toni Capuozzo 'Non so se sia vero che i 'resistenti' dell'Azovstal abbiano chiesto una tonnellata di cibo per ogni quindic… - Daniele89355696 : RT @SADIComic: Gli eroi del #PD e dei ns giornalai della tv #Azov #Azovstal si fa no scudo con i civili e chiedono 1 tonnellata di cibo ogn… - gabryleeloo : RT @Ambrakey1: Toni Capuozzo, il 'ricatto' del Battaglione Azov? 'Cosa avrebbero chiesto per salvare 15 civili' - Vittorio1Elle : RT @tint_adree: Toni Capuozzo 'Non so se sia vero che i 'resistenti' dell'Azovstal abbiano chiesto una tonnellata di cibo per ogni quindic… -