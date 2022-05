Sui social Ancelotti è più apprezzato di Mourinho (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Chi vince festeggia, chi perde spiega. Carlo Ancelotti festeggia praticamente sempre, ovunque vada. Il prototipo dell'antidivo più vincente nel mondo del calcio. Per molti suoi colleghi allenatori, “zero tituli” in bacheca; per lui, invece, zero chiacchiere, parlano i fatti: 5 Paesi europei diversi, 5 campionati vinti. In una settimana ha trionfato nella Liga spagnola con il Real Madrid e centrato la finale di Champions (la quinta in 19 anni, dalla panchina ne ha sollevate tre: due con il Milan nel 2003 e 2007, e una con proprio con i blancos, nel 2014). La finale in programma il 28 maggio, contro il Liverpool di Jürgen Klopp e del “Gegenpressing” teutonico, potrebbe consacrare Ancelotti come l'allenatore più vincente nella storia della competizione. Il suo stile è un impasto sapiente di mitezza e competenza, nessuna posa, tanta sostanza, e ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Chi vince festeggia, chi perde spiega. Carlofesteggia praticamente sempre, ovunque vada. Il prototipo dell'antidivo più vincente nel mondo del calcio. Per molti suoi colleghi allenatori, “zero tituli” in bacheca; per lui, invece, zero chiacchiere, parlano i fatti: 5 Paesi europei diversi, 5 campionati vinti. In una settimana ha trionfato nella Liga spagnola con il Real Madrid e centrato la finale di Champions (la quinta in 19 anni, dalla panchina ne ha sollevate tre: due con il Milan nel 2003 e 2007, e una con proprio con i blancos, nel 2014). La finale in programma il 28 maggio, contro il Liverpool di Jürgen Klopp e del “Gegenpressing” teutonico, potrebbe consacrarecome l'allenatore più vincente nella storia della competizione. Il suo stile è un impasto sapiente di mitezza e competenza, nessuna posa, tanta sostanza, e ...

