Solidarietà | altri 16 pazienti oncologici ucraini arrivano in Italia | ci sono anche due minorenni

ROMA (ITALPRESS) – Sedici pazienti ucraini, fra cui due minorenni, tutti con patologie tumorali, arriveranno nel pomeriggio in Italia grazie a un volo gestito dalla Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (Cross) che ha sede a Pistoia. Il volo della Guardia di Finanza, partito alle 9.30 da Pratica di Mare, atterrerà a Reciov nel sud della Polonia, dove si trova una base Cross con un team di sanitari e un interprete. Da lì ripartirà con a bordo i 16 pazienti per atterrare, in due soste, a Bologna e a Fiumicino e distribuirli nelle regioni che li ospiteranno: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. La Toscana accoglierà due adulti, uno di 18 anni e un altro di 35 che verranno portati negli ospedali di Siena e di Pisa.

