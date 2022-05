Russia, Siberia in fiamme. Devastate 200 case, vittime. 'Cortocircuiti e venti forti' (Di sabato 7 maggio 2022) Incendi, brucia la Siberia. "Può diventare il rogo più grande della storia" Roma, 7 maggio 2022 - Numerosi incendi stanno divampando nella regione di Krasnoiarsk , nella Siberia orientale . Sono circa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Incendi, brucia la. "Può diventare il rogo più grande della storia" Roma, 7 maggio 2022 - Numerosi incendi stanno divampando nella regione di Krasnoiarsk , nellaorientale . Sono circa ...

MediasetTgcom24 : Russia: incendi in Siberia, cinque morti e oltre 200 edifici in fiamme #Russia #Siberia #incendi… - AnninsC : @Aramcheck76 @Noname63840335 @AleGuerani 1- eventualmente non si chiamerebbe disarticolare ma decolonizzare. Lo sa… - marianimarcel97 : RT @MediasetTgcom24: Russia: incendi in Siberia, cinque morti e oltre 200 edifici in fiamme #Russia #Siberia #incendi - annaapadula : RT @MediasetTgcom24: Russia: incendi in Siberia, cinque morti e oltre 200 edifici in fiamme #Russia #Siberia #incendi - paolosammartin2 : @fattoquotidiano @marcotravaglio In effetti anche la Russia qualcosa di buono ha.. a te da un pezzo ti avrebbero mandato in Siberia … -