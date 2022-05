Rottamazione | saldo e stralcio | entro 9 5 pagamenti rate 2020

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Ultimi giorni per pagare ledella ‘-ter’ e del ‘’ originariamente in scadenza nel. Saranno infatti considerati validi i versamenti effettuatiil prossimo 9 maggio, in considerazione dei giorni festivi e dei 5 giorni di tolleranza previsti rispetto alla scadenza del 30 aprile, fissata dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022). Il provvedimento, che ha definito nuovi termini per mettersi in regola con idella definizione agevolata delle cartelle, consente ai contribuenti che non sono riusciti a versareil 9 dicembre scorso lepreviste neldi avvalersi di questa nuova opportunità e mantenere le agevolazioni ...

Ultimi giorni per pagare le rate della 'Rottamazione-ter' e del 'Saldo e stralcio' originariamente in scadenza nel 2020. Saranno infatti considerati validi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 maggio, in considerazione dei giorni festivi e dei 5 giorni di tolleranza previsti rispetto alla scadenza del 30 aprile.