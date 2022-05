(Di sabato 7 maggio 2022) In tutto il Lazio verranno realizzate 12e inclusive. L’assessore alla Scuola della Regione Lazio, Di Berardino, ha dichiarato che il finanziamento complessivo per la Regione Lazio è di oltre 57 milioni di euro. Leggi anche: Termovalorizzatore Roma a Santa Palomba, Zuccalà: «Perché Gualtieri non lo mette all’ombra del Colosseo?»: la lista dei comuni La Regione ha ottenuto i finanziamenti per realizzare 12in tutto il Lazio. La graduatoria pubblicata interessa gli enti che hanno partecipato all’avviso pubblico prot. n. 48048 emanato il 2 Dicembre 2021 dal Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo è crearepiù, sostenibili,e inclusive. I ...

MIsocialTW : Pubblicate le graduatorie delle aree dove saranno costruite le 216 scuole ?? previste dal @PNRRistruzione. Le nuov… - CorriereCitta : Nuove scuole a Pomezia, Nettuno e Ardea: più innovative e sicure - AndreaEugeni : RT @MIsocialTW: Pubblicate le graduatorie delle aree dove saranno costruite le 216 scuole ?? previste dal @PNRRistruzione. Le nuove scuole… - veneziatoday : Nuove scuole con il Pnrr anche a Campolongo Maggiore, Cinto Caomaggiore e Spinea --> - AnCapone23 : RT @MIsocialTW: Pubblicate le graduatorie delle aree dove saranno costruite le 216 scuole ?? previste dal @PNRRistruzione. Le nuove scuole… -

... in particolare dellegenerazioni, dei migranti e delle donne. Cura, inoltre, la promozione ... Si fa promotrice di percorsi di cittadinanza in numerosee istituti secondo la metodologia ...'Una grande ed efficace risposta da parte del Sud : il bando per la costruzione diha visto il Mezzogiorno 'conquistare' ben 98 interventi finanziati con 504.216.454 euro , pari al 63 per cento dei fondi disponibili. Abbiamo largamente superato il minimo stabilito del ...Arriva un finanzaimento di 3,5 mln di euro per ricostruire la scuola di via Mosca a Ribera. E' quanto dichiarano il sindaco della città delle arance Matteo Ruvolo e l’assessore Leonardo Augello. Ques ...Battezzati nel 2022 due nuovi progetti per favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale: un’ottantina di ragazzi pronti a salpare imparando i valori della vel ...