“Nostalgia”, il primo trailer con Pierfrancesco Favino annuncia la data di uscita (Di sabato 7 maggio 2022) È stato rilasciato il primo trailer di Nostalgia, con Pierfrancesco Favino, che approderà in concorso al 75° Festival di Cannes. Il nuovo lungometraggio di Mario Martone arriva a neanche un anno di distanza da Qui rido io e segna il debutto per il regista campano sulla Croisette. Circa tre settimane fa, Nostalgia è stato annunciato, a sorpresa, tra i film in concorso per la Palma d’Oro. La pellicola, diretta da Mario Martone, è uno dei due titoli italiani confermati nella selezione ufficiale della kermesse. Il secondo è infatti Le otto montagne, di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che vedrà nuovamente insieme Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Di recente, è stato diffuso il primo teaser trailer dell’ultima fatica del ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 maggio 2022) È stato rilasciato ildi, con, che approderà in concorso al 75° Festival di Cannes. Il nuovo lungometraggio di Mario Martone arriva a neanche un anno di distanza da Qui rido io e segna il debutto per il regista campano sulla Croisette. Circa tre settimane fa,è statoto, a sorpresa, tra i film in concorso per la Palma d’Oro. La pellicola, diretta da Mario Martone, è uno dei due titoli italiani confermati nella selezione ufficiale della kermesse. Il secondo è infatti Le otto montagne, di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che vedrà nuovamente insieme Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Di recente, è stato diffuso ilteaserdell’ultima fatica del ...

Advertising

CinemApp_Cinema : Rilasciato il primo teaser trailer di #Nostalgia, il film diretto da Mario Martone in concorso a #Cannes2022 con… - LucaP04943514 : @tvstellare Che nostalgia del primo , col pubblico, vero Live! Peccato per come siano andate le cose.. - InkSonoro : Carmen Consoli e Marina Rei 'Un momento di felicità' ?? Il primo inedito firmato insieme è un viaggio nei ricordi ch… - RBcasting : Dopo quarant'anni di lontananza Felice (Pierfrancesco Favino) torna lì dov'è nato, il Rione Sanità, nel ventre di N… - cineblogit : Nostalgia: primo trailer del film di Mario Martone in concorso a Cannes 2022 -