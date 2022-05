“Non è equo!”: la denuncia di Rudy Zerbi, gioco sporco della sua rivale (Di sabato 7 maggio 2022) Il professore di Amici 21 sbotta contro la collega, Rudy Zerbi punta il dito pubblicamente: quello che è stato fatto non è stato equo soprattutto ora che si gioca la finale Rudy Zerbi (Witty tv)Si scalda l’aria ad Amici 21. La finale è vicinissima e i professori si scontrano per tirare ognuno l’acqua al proprio mulino. È chiaro, sono rimasti in pochi gli allievi e adesso le sfide sono ancora più importanti perché si è ad un passo dalla vittoria: i professori studiano le tattiche per cercare di aiutare i propri allievi ma questo gioco scorretto non è sportivo soprattutto quando si tratta di giovani. A tirare la frecciata sul comportamento scorretto di alcuni professori è stato proprio Rudy Zerbi, durante il daytime di oggi. Il professore ha aperto una polemica sul ... Leggi su direttanews (Di sabato 7 maggio 2022) Il professore di Amici 21 sbotta contro la collega,punta il dito pubblicamente: quello che è stato fatto non è stato equo soprattutto ora che si gioca la finale(Witty tv)Si scalda l’aria ad Amici 21. La finale è vicinissima e i professori si scontrano per tirare ognuno l’acqua al proprio mulino. È chiaro, sono rimasti in pochi gli allievi e adesso le sfide sono ancora più importanti perché si è ad un passo dalla vittoria: i professori studiano le tattiche per cercare di aiutare i propri allievi ma questoscorretto non è sportivo soprattutto quando si tratta di giovani. A tirare la frecciata sul comportamento scorretto di alcuni professori è stato proprio, durante il daytime di oggi. Il professore ha aperto una polemica sul ...

