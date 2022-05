Napoli, se va via Osimhen c’è un altro attaccante della Ligue 1 (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli può vendere Victor Osimhen, il club azzurro sta pensando anche a Johnathan David attaccante del Lille. Il club in cui militava Osimhen prima che fosse comprato dal Napoli ha un altro attaccante in rampa di lancio, si tratta di David giocatore si origini canadesi di 22 anni. L’attaccante sta facendo molto bene in Ligue 1, tanti che i grandi club si sono mossi sul giocatore. Si parla anche di un interessamento concreto del Milan per David. Il Napoli può andare su David del Lille se vende Osimhen. Il cartellino del giocatore nigeriano viene valutato almeno 100 milioni di euro. Il costo di cartelino di David è di 50 milioni di euro. L’attaccante in questa stagione ha segnato 17 ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 maggio 2022) Ilpuò vendere Victor, il club azzurro sta pensando anche a Johnathan Daviddel Lille. Il club in cui militavaprima che fosse comprato dalha unin rampa di lancio, si tratta di David giocatore si origini canadesi di 22 anni. L’sta facendo molto bene in1, tanti che i grandi club si sono mossi sul giocatore. Si parla anche di un interessamento concreto del Milan per David. Ilpuò andare su David del Lille se vende. Il cartellino del giocatore nigeriano viene valutato almeno 100 milioni di euro. Il costo di cartelino di David è di 50 milioni di euro. L’in questa stagione ha segnato 17 ...

