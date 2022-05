Napoli, chi è l'erede di Insigne? Le idee e la decisione su Kvaratskhelia (Di sabato 7 maggio 2022) Con cautela. Il Napoli ha deciso di investire sul talento di Kvaratskhelia, ma non ha nessuna intenzione di bruciarlo. E' lui l'erede... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Con cautela. Ilha deciso di investire sul talento di, ma non ha nessuna intenzione di bruciarlo. E' lui l'...

Advertising

reportrai3 : Basta un clic per consegnare nelle mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati. Dopo la Regione… - TNannicini : Una bella giornata a #Napoli con @Volareass. Un altro piccolo passo verso la prospettiva diversamente riformista ch… - Sabri_Alfa : RT @Fraaa821: Chi è andato a Napoli con la suocera? Chi è che chiamava la suocera mamma? Chi è che ha detto con voi ho ritrovato la felicit… - GranataAndy : Complimenti al Napoli...6 tiri in porta 1 goal..molti giocatori del Toro gia in vacanza...poco pressing in ritardo… - IlTorinista : Vedo tutti incazzati,ma rega' i ragazzi hanno raggiunto a dovere il loro compitino stagionale che impone questa soc… -