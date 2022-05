Modica | il “sindaco di tutti” Ignazio Abbate si è dimesso

(Di sabato 7 maggio 2022)– “Da lunedì non sarò piùdi”. E’ così che ildi, stamattina a Palazzo San Domenico ha aperto la sua conferenza stampa per chiudere i 9 anni della sua Amministrazione comunale ed annunciare alla città le sue dimissioni in vista delle elezioni regionali., circondato dalla sua Giunta, dal suo staff politico e amministrativo e da alcuni consiglieri comunali che lo hanno sostenuto negli anni, ha fatto un resoconto di tutte le opere realizzate e di quelle che sono state già finanziate e saranno realizzate nei prossimi mesi. Una lunga conferenza stampa dove l’emozione del primo cittadino in alcuni momenti ha vinto sulle parole. Un excursus di ciò che è diventata oggi la nuova ...

Il clima che si respirava a palazzo San Domenico a Modica oggi era quello delle grandi occasioni. Non tanto per le dimissioni ormai annunciate e per nulla sorprendenti, quanto per il fatto che le ...Per Modica inizierà una lunga fase commissariale: resterà il consiglio comunale, mentre sindaco e giunta saranno rappresentati da un commissario ...