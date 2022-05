L'estate all'improvviso: da martedì temperature oltre i 30 gradi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Weekend della Festa della Mamma incerto con frequenti rovesci, ma da martedì sono in arrivo temperature tra i 30°-33° al Nord con le prime condizioni afose del 2022. Oggi - fa sapere il team del sito www.ilmeteo.it - al Nord avremo ancora dei rovesci su Alpi ed Appennino e localmente anche in pianura Padana a macchia di leopardo, in un contesto grigio e nuvoloso. Al Centro piogge attese su Sardegna, Abruzzo, Molise e sull'Appennino, dal pomeriggio qualche rovescio anche verso il Lazio, altrove qualche spiraglio soleggiato. Al Sud la situazione sarà invece perturbata per la presenza del Vortice Algerino con maltempo quasi ovunque e omotermia diffusa. Per domenica è previsto tempo variabile: al Nord ancora instabile con locali rovesci anche in Pianura Padana per una 'ritornante da Est', una perturbazione in ingresso dalla Slovenia ed in moto ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Weekend della Festa della Mamma incerto con frequenti rovesci, ma dasono in arrivotra i 30°-33° al Nord con le prime condizioni afose del 2022. Oggi - fa sapere il team del sito www.ilmeteo.it - al Nord avremo ancora dei rovesci su Alpi ed Appennino e localmente anche in pianura Padana a macchia di leopardo, in un contesto grigio e nuvoloso. Al Centro piogge attese su Sardegna, Abruzzo, Molise e sull'Appennino, dal pomeriggio qualche rovescio anche verso il Lazio, altrove qualche spiraglio soleggiato. Al Sud la situazione sarà invece perturbata per la presenza del Vortice Algerino con maltempo quasi ovunque e omotermia diffusa. Per domenica è previsto tempo variabile: al Nord ancora instabile con locali rovesci anche in Pianura Padana per una 'ritornante da Est', una perturbazione in ingresso dalla Slovenia ed in moto ...

Advertising

sulsitodisimone : L'estate all'improvviso: da martedì temperature oltre i 30 gradi - Alicestremicia : RT @EmpfindsamerS: Commenti giustamente imbestialiti. Da noi prende fuoco tutto ogni estate e non ci sono mezzi per spegnere neanche un bar… - vengoodallaluna : RT @maronnrocarmin: il mio fisico non è pronto all’estate - CardelliAc : RT @bellissima2021: Benvenuti all'inferno.. fine pena mai per reati non commessi..tutti si devono rendere conto di come vivono i cani quand… - michellehalili4 : RT @maronnrocarmin: il mio fisico non è pronto all’estate -