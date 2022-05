Internazionali BNL d’Italia 2022: programma e orari domenica 8 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di domenica 8 maggio agli Internazionali BNL d’Italia 2022. In chiave Italia, fari puntati su Francesco Passaro, Matteo Arnaldi, Giulio Zeppieri. Di seguito il programma e gli orari di giornata a Roma. CAMPO CENTRALE dalle ore 11.00 – Krajinovic vs Tiafoe a seguire – (WC) Passaro vs (9) Garin a seguire – Cilic vs (WC) Arnaldi GRAND STAND ARENA dalle ore 11.00 – Nakashima vs Majchrzak a seguire – (6) Fucsovic vs Lajovic a seguire – Harris vs Karatsev PIETRANGELI dalle ore 11.00 – (3) Sasnovich vs Petkovic a seguire – (7) Martic vs Bandecchi a seguire – (WC) Zeppieri vs Cressy COURT 1 dalle ore 11.00 – (7) Giron vs (10) Griekspoor a seguire – (5) Cerundolo vs Sousa a seguire – (1) Baez vs Sousa COURT 2 dalle ore 11.00 – ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ile l’ordine di gioco diagliBNL. In chiave Italia, fari puntati su Francesco Passaro, Matteo Arnaldi, Giulio Zeppieri. Di seguito ile glidi giornata a Roma. CAMPO CENTRALE dalle ore 11.00 – Krajinovic vs Tiafoe a seguire – (WC) Passaro vs (9) Garin a seguire – Cilic vs (WC) Arnaldi GRAND STAND ARENA dalle ore 11.00 – Nakashima vs Majchrzak a seguire – (6) Fucsovic vs Lajovic a seguire – Harris vs Karatsev PIETRANGELI dalle ore 11.00 – (3) Sasnovich vs Petkovic a seguire – (7) Martic vs Bandecchi a seguire – (WC) Zeppieri vs Cressy COURT 1 dalle ore 11.00 – (7) Giron vs (10) Griekspoor a seguire – (5) Cerundolo vs Sousa a seguire – (1) Baez vs Sousa COURT 2 dalle ore 11.00 – ...

Advertising

Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Pietrangeli Aliaksandra Sasnovich vs Andrea Petkovic 11:00am R.I Pe… - TennisUpToDate2 : Potential ATP Quarter-Finals Internazionali BNL d'Italia Rome including Djokovic v Auger-Aliassime and Nadal-Ruud… - Dtti_digitale : Da domenica 8 a domenica 15 maggio, appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia. In diretta su Sky e streaming… - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Madison Brengle cruises past Paula Ormaechea in straight sets 6-1 6-1 - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Lauren Davis wins in three sets over Stefania Rubini 6-1 4-6 6-2 -