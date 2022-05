Incidente stradale, auto sbanda e va a fuoco (Di sabato 7 maggio 2022) sbanda con l’auto che finisce sull’altra carreggiata e la vettura prende fuoco. Un Incidente autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo.Alla guida della Porsche Macan c’era un imprenditore di Castelvetrano, A.C., 53 anni.L’uomo era alla guida del Suv e stava percorrendo la carreggiata in direzione Palermo quando, nel tratto compreso tra gli svincoli di Salemi e Gallitello, è finito sulla carreggiata opposta. A.C. è riuscito ad abbandonare l’autovettura prima che prendesse fuoco. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano da un automobilista che era in transito sull’autostrada. A.C., al quale sono state riscontrate alcune ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)con l’che finisce sull’altra carreggiata e la vettura prende. Unnomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo.Alla guida della Porsche Macan c’era un imprenditore di Castelvetrano, A.C., 53 anni.L’uomo era alla guida del Suv e stava percorrendo la carreggiata in direzione Palermo quando, nel tratto compreso tra gli svincoli di Salemi e Gallitello, è finito sulla carreggiata opposta. A.C. è riuscito ad abbandonare l’vettura prima che prendesse. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano da unmobilista che era in transito sull’strada. A.C., al quale sono state riscontrate alcune ...

Advertising

RaiTre : La storia di Danilo, designer costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente stradale, la sua missione: recuper… - Monica15476219 : @Sonia98_SF @casino90210 @guidoparchi @boni_castellane Il calcolo renale non si forma nel giro di un giorno e le ca… - infoitinterno : Sabato mattina nella chiesa di Vidor l'ultimo saluto a Chiara Lando, morta a 22 anni in un incidente stradale a Cae… - infoitinterno : Sabato a Vidor l'ultimo saluto a Chiara Lando, studentessa vittima di un incidente stradale - infoitinterno : A Vidor l’ultimo saluto a Chiara Lando, morta a 22 anni in un incidente stradale -