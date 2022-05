In caso di guerra, un disclaimer per i talk show (Di sabato 7 maggio 2022) In questo post vorrei affrontare il tema dei talk show e dell’opportunità di invitare giornalisti che, apertamente o meno, sono schierati su posizioni filo-Putin. Anche se è difficile, vorrei fissare pochi punti su quel limite complesso che c’è tra propaganda e informazione. Partiamo dalla classifica sulla libertà di stampa Paese per Paese che ogni anno diffonde Reporter senza frontiere: l’Italia quest’anno è al 58° posto. Ben lontana dalla numero uno Norvegia, ma anche dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito, lontani persino dalla Spagna (32) e in compagnia di Grecia, Croazia e Polonia. Dall’istituzione di questo indice, l’Italia non ha mai goduto di un buon posizionamento. Il report prende in considerazione vari parametri: pluralismo, indipendenza dei media, ambiente mediatico e auto-censura, contesto legale, trasparenza, qualità delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) In questo post vorrei affrontare il tema deie dell’opportunità di invitare giornalisti che, apertamente o meno, sono schierati su posizioni filo-Putin. Anche se è difficile, vorrei fissare pochi punti su quel limite complesso che c’è tra propaganda e informazione. Partiamo dalla classifica sulla libertà di stampa Paese per Paese che ogni anno diffonde Reporter senza frontiere: l’Italia quest’anno è al 58° posto. Ben lontana dalla numero uno Norvegia, ma anche dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito, lontani persino dalla Spagna (32) e in compagnia di Grecia, Croazia e Polonia. Dall’istituzione di questo indice, l’Italia non ha mai goduto di un buon posizionamento. Il report prende in considerazione vari parametri: pluralismo, indipendenza dei media, ambiente mediatico e auto-censura, contesto legale, trasparenza, qualità delle ...

