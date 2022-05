Il Tesoro congela il superyacht Scheherazade | sarebbe quello di Putin

(Di sabato 7 maggio 2022) AGI -to all'ormeggio di Marina di Carrara il, che apparterrebbe al presidente russo Vladimir. Il ministero dell'Economia ha annunciato che "gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo n. 109/2007, hanno evidenziato la presenza di significativi collegamenti economici e di affari del soggetto che ha la disponibilità, anche come titolare effettivo, dell'imbarcazionecon elementi di spicco del governo russo e con altri soggetti compresi nella lista di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Congelato all'ormeggio di Marina di Carrara il superyacht Scheherazade, che apparterrebbe al presidente russo Vladimir Putin. Il ministero dell'Economia ha annunciato che 'gli accertamenti