'Fa fatica a riconoscere il suo volto' Giucas Casella: condizioni preoccupanti per l'ex del GF Vip (Di sabato 7 maggio 2022) Difficoltà per Giucas Casella. C'è preoccupazione per l'ex gieffino che non riconosce una sua collega di viaggio nella casa più spiata d'Italia. Ecco cosa gli è successo. Giucas Casella, all'anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è un personaggio televisivo e un illusionista ed ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello 6, condotta da Alfonso Signorini e vinta da una delle tre principesse Selassié, Jessica. Dopo la fine del reality è ritornato in TV, ospite in una diretta radiofonica ed è apparso un po confuso e spaesato. Tutti conoscono Giucas Casella per le ipnosi che ha sempre proposto nei programmi televisivi fin da gli ...

