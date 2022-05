F1, GP Miami 2022. Leclerc: “In gara sarà battaglia con la Red Bull” (Di sabato 7 maggio 2022) “I fan sono pazzeschi, incredibile essere qui e vedere quanto lo sport sia cresciuto negli ultimi anni. È fantastico, nell’ultimo week-end ho commesso un errore in gara ma ora partiamo in pole e dobbiamo completare l’opera domani. La Red Bull è veloce nel rettilineo, noi in curva: sarà una battaglia dura, speriamo di avere la meglio”. Queste le parole di Charles Leclerc dopo la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “I fan sono pazzeschi, incredibile essere qui e vedere quanto lo sport sia cresciuto negli ultimi anni. È fantastico, nell’ultimo week-end ho commesso un errore inma ora partiamo in pole e dobbiamo completare l’opera domani. La Redè veloce nel rettilineo, noi in curva:unadura, speriamo di avere la meglio”. Queste le parole di Charlesdopo la pole position nelle qualifiche del Gran Premio didi Formula 1. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace.

