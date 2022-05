Emozionante post del figlio di Tacconi: “Papà sta continuando a giocare la sua partita” (Di sabato 7 maggio 2022) La situazione relativa a Stefano Tacconi sta interessando tutto il panorama calcistico italiano e non solo. L’ex portiere della Juventus era stato ricoverato a Cuneo per un’emorragia celebrale lo scorso 23 aprile. Il figlio Andrea, attraverso un post sul suo profilo Facebook, ha voluto aggiornare sulle condizioni del padre. “Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti cosi. Questa avventura sarà molto lunga e lo sappiamo. I medici non vogliono creare illusioni e hanno parlato chiaro sin dal primo momento: sarà un’altalena. Ma Papà, proprio da quel primo momento ha cominciato la sua partita. A lui piace vincere“. Andrea Tacconi Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) La situazione relativa a Stefanosta interessando tutto il panorama calcistico italiano e non solo. L’ex portiere della Juventus era stato ricoverato a Cuneo per un’emorragia celebrale lo scorso 23 aprile. IlAndrea, attraverso unsul suo profilo Facebook, ha voluto aggiornare sulle condizioni del padre. “Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti cosi. Questa avventura sarà molto lunga e lo sappiamo. I medici non vogliono creare illusioni e hanno parlato chiaro sin dal primo momento: sarà un’altalena. Ma, proprio da quel primo momento ha cominciato la sua. A lui piace vincere“. Andrea

