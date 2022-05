Eco X: indagato l’ex sindaco Fabio Fucci, per la Procura il disastro poteva essere impedito (Di sabato 7 maggio 2022) Il disastro Eco X poteva essere impedito. E’ quello che sostiene la Procura, che ha indagato l’allora sindaco Fabio Fucci, insieme a un esponente della Polizia Locale. I due sarebbero responsabili di omissione di atti d’ufficio. Per i giudici rimasero inermi di fronte alla segnalazione arrivata che, in qualche modo, preannunciava quello che sarebbe stato uno dei più grandi incendi della provincia di Roma degli ultimi 30 anni. La segnalazione del CdQ ignorata Infatti, appena 6 mesi prima, il 4 novembre 2016 il Comitato di quartiere Castagnetta Cinque Poderi aveva mandato sia al Comune, indirizzandola al sindaco, sia alla polizia locale, una segnalazione di pericolo. Nella lettera il Cdq aveva messo in evidenza il fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) IlEco X. E’ quello che sostiene la, che hal’allora, insieme a un esponente della Polizia Locale. I due sarebbero responsabili di omissione di atti d’ufficio. Per i giudici rimasero inermi di fronte alla segnalazione arrivata che, in qualche modo, preannunciava quello che sarebbe stato uno dei più grandi incendi della provincia di Roma degli ultimi 30 anni. La segnalazione del CdQ ignorata Infatti, appena 6 mesi prima, il 4 novembre 2016 il Comitato di quartiere Castagnetta Cinque Poderi aveva mandato sia al Comune, indirizzandola al, sia alla polizia locale, una segnalazione di pericolo. Nella lettera il Cdq aveva messo in evidenza il fatto ...

