Advertising

Gazzetta_NBA : Doncic spegne i Suns, Dallas torna nella serie: 1-2 #Nbaplayoff -

La Gazzetta dello Sport

Chris Paul avrebbe voluto festeggiare in modo diverso il 37° compleanno, invece il leader dei Suns incappa in una prestazione poco brillante e la sua squadra paga dazio di fronte ae compagni.Al secondo turno Phoenix affronterà Dallas, che batte Utah con i 24 punti di Lukae Jalen Brunson. I Jazz hanno il tiro per forzare gara - 7, ma la tripla di Bojan Bogdanovic sisul ... Doncic spegne i Suns, Dallas torna in corsa nella serie: 1-2 Salt Lake City, 29 apr. -Si spegne sul ferro con la tripla con spazio sbagliata ... a cui Utah replica con un infrazione di passi di Mike Conley. Pubblicità Luka Doncic vince così la prima serie ...