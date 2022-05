Diffidati Lazio-Sampdoria, i blucerchiati a rischio squalifica in vista della Fiorentina (Di sabato 7 maggio 2022) La Sampdoria, vuole proseguire il proprio cammino per raggiungere la salvezza matematica contro la Lazio, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Marco Giampaolo, però, dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli poiché, in vista della prossima gara con la Fiorentina, un calciatore figura nella lista dei Diffidati: si tratta di Albin Ekdal. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) La, vuole proseguire il proprio cammino per raggiungere la salvezza matematica contro la, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Marco Giampaolo, però, dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli poiché, inprossima gara con la, un calciatore figura nella lista dei: si tratta di Albin Ekdal. SportFace.

