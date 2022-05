Da Punto Nuova Impresa arriva l’orientamento all’avvio di impresa, con un doppio appuntamento (Di sabato 7 maggio 2022) Dal Punto Nuova impresa arriva “l’orientamento all’avvio di impresa”, un incontro online di gruppo gratuito Nel doppio appuntamento (10 e 26 maggio) si parlerà di indicazioni alla stesura del business plan, aspetti burocratici, amministrativi, scelta della forma giuridica e finanziamenti pubblici disponibili. È un incontro organizzato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, per chi vuole ricevere un primo orientamento per mettersi in proprio e ottenere informazioni sugli aspetti burocratici, amministrativi, legislativi e finanziari connessi all’avvio di una impresa con attività tradizionale. Un esperto tratta questi argomenti ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 7 maggio 2022) Daldi”, un incontro online di gruppo gratuito Nel(10 e 26 maggio) si parlerà di indicazioni alla stesura del business plan, aspetti burocratici, amministrativi, scelta della forma giuridica e finanziamenti pubblici disponibili. È un incontro organizzato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, per chi vuole ricevere un primo orientamento per mettersi in proprio e ottenere informazioni sugli aspetti burocratici, amministrativi, legislativi e finanziari connessidi unacon attività tradizionale. Un esperto tratta questi argomenti ...

Advertising

ilbisa2 : Canone Rai a 300 euro l’anno: la nuova ipotesi vicina alla realtà - MayAmidala : @Pilloz30 @itsme399 @moonylvpin_ Se deve essere una cosa di poche puntate allora si, in caso contrario a quel punto… - KenSharo : New post (Frajese 'sospeso dall'Ordine dei medici': 'Raggiunto il punto più basso' - Il Giornale d'Italia) has been… - IariTwitt : ?? Gynevra Polli ???? ?? #Europa ed #Africa, due continenti molto vicini geograficamente eppure molto lontani sotto i… - Anna26648966 : @Maugel3 @EmanueleArduino @CellinoLuigi @LuisellaZanett1 @Walterhagen1964 @emmevilla Con simili modelli il mondo ci… -