Chiude ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero e l’addio polemico: «Non avete più bisogno di noi» (Di sabato 7 maggio 2022) Detto Fatto ha chiuso. Dopo dieci anni la trasmissione del pomeriggio di Rai 2 nata con Caterina Balivo e andata avanti con Bianca Guaccero smette di andare in onda, è ufficiale. Ieri l’ultima puntata e così la presentatrice (emozionatissima) ne ha approfittato per salutare, ringraziare e togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Volete sapere perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?», ha detto la conduttrice. «Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi», ha detto l’attrice ai ... Leggi su blog.libero (Di sabato 7 maggio 2022) Detto Fatto ha chiuso. Dopo dieci anni la trasmissione del pomeriggio di Rai 2 nata con Caterina Balivo e andata avanti consmette di andare in onda, è ufficiale. Ieri l’ultima puntata e così la presentatrice (emozionatissima) ne ha approfittato per salutare, ringraziare e togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Volete sapere perché questo programma finisce? Perché nonpiùdi noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… voi veramenteancoradi qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?», ha detto la conduttrice. «Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi», ha detto l’attrice ai ...

Advertising

infoitcultura : Detto Fatto chiude: Bianca Guaccero in lacrime - infoitcultura : 'Detto Fatto' chiude i battenti: le ultime parole di Bianca Guaccero - infoitcultura : Detto Fatto chiude, l'addio “polemico” di Bianca Guaccero: «Non avete più bisogno di noi. Noi siamo stati ones - Gazzettino : #detto fatto chiude, l'addio “polemico” di #bianca guaccero: «Non avete più bisogno di noi. Noi siamo stati onesti» - HansSuter : RT @BeBuonaGiornata: Rete4 va Fuortes. La Rai fa l’ennesimo favore a Mediaset: Fuortes chiude ”Carta bianca”, l’unico talk in prima serata… -