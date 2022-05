Advertising

StefanoFabrizi1 : Luce Social Club, ogni venerdì alle ore 20.00 su Sky Arte. Venerdì 6 maggio ospiti Michele Alhaique e Lucia Mascino… - ilperiodo : 'LUCE SOCIAL CLUB' SU SKY ARTE: VENERDÌ 6 MAGGIO IN ONDA LA NUOVA PUNTATA CON OSPITI MICHELE ALHAIQUE E LUCIA MASCI… - laregiaaaaa : Quelli che dicono che Barù è misogeno non sanno manco chi è Carlotta vagnoli mentre lui è suo amico e segue le sue iniziative. #jerù - MarsilioEditori : RT @illibraio: Capita di leggere i personaggi femminili di Márquez come tristi, emarginati e sommessi, ma è tutto molto lontano dalla compl… - VentagliP : RT @PrudenzanoAnton: Tra Márquez, social e femminismo: 'Memoria delle mie puttane allegre' di Carlotta Vagnoli Su @illibraio un estratto… -

Vanity Fair Italia

Chiude la serata la scrittrice e attivistacon la presentazione del suo ultimo libro, 'Memorie delle mie puttane allegre', edito da Marsilio, per la collana PassaParola. L'autrice ...Nella giornata di venerdì 20 interverranno l'attivista, autrice di Memoria delle mie puttane allegre (Marsilio) e Ilaria Gaspari , autrice di A Berlino - Con Ingeborg Bachmann nella ... Carlotta Vagnoli: «Usciamo dalla nostra bolla» Questa sera, torna su Sky Arte (canali 120 e 400) una nuova puntata di Luce Social Club (In onda dalle ore 20.00 e disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis ...E' stata aperta alle 18.30 di giovedì alla Biblioteca Sperelliana di Gubbio una sezione dedicata agli studi genere. La sezione, voluta dalla commissione Pari opportunità e curata in collaborazione con ...