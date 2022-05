Capriccio di Hamilton | non vuol togliere i gioielli in gara

Advertising

Motorbox

E che soddisfazione vedere il granitico, mai in gara, più o meno come di solito capita ... Che piacere capire che non è solo undel Caso. Che magnifica sensazione scoprire che questa ......tratta di uno di un'idea campata per aria: Bastianini, a differeza di molti altri colleghi, è un vero appassionato del circus, come ha subito dimostrato parlando di Verstappen e. ... F1 2022 | Mercedes: a Melbourne un inizio frustrante, tra porpoising e capricci della W13