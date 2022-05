Advertising

ParliamoDiNews : L`ex-Amici Agata Reale parla della lotta contro la leucemia: ‘I malati possono fare tutto’… - lady_darkness11 : RT @Anto_Cap_: Non Agata Reale sotto il post del confronto Alex-Calma.???? #Amici21 - ParliamoDiNews : Amici, Agata Reale racconta come ha scoperto di avere la leucemia #AgataReale - ElisaDiGiacomo : L'ex-Amici Agata Reale parla della lotta contro la leucemia: ‘I malati possono fare tutto’ - SPYit_official : Agata Reale, ex ballerina di Amici, racconta il calvario della leucemia: “Non ho avuto paura di morire, l’ho messo… -

L'ex ballerina di Amici ,, in una lunga intervista a Fanpage.it ha raccontato della sua malattia, la leucemia. Dal modo in cui ha scoperto di avere il brutto male a come ha affrontato le difficoltà di una diagnosi ...... ' Antonino (vincitore di Amici 4, ndr.) ha una grande voce ed è un peccato che non sia emerso come meritava (…) Nel Ballo, invece,(seconda classificata di Amici 6, ndr.) se non ...Il pubblico di "Amici" è rimasto sconvolto dal triste dramma rivelato da un'ex protagonista del talent show di Maria De Filippi ...In un’intervista l’ex ballerina di Amici ha parlato della leucemia che l'ha colpita: ‘Ho tenuto la malattia nascosta per un anno' ...