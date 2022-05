Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale mentre infuria ancora i combattimenti nell’aria dell’acciaieria ad oggi è prevista un’altra finestra di valutazione da Mario po’ il corridoio umanitario per i civili è programmato per mezzogiorno ora locale sarà 11 in Italia lo ha confermato la vice premier è ministro per gli sfollati interni Irina avere su è un convoglio dell’ONU si è messo in viaggio Ieri per raggiungere per tempo La martoriata città sul mar d’azov almeno tre persone uccise altre sei ferita in modo serio il bilancio di un attacco era da vicino Petra FIFA nella parte centrale di Israele responsabili dell’attacco e la sarebbero stati due uomini uno dei quali armato di ascia e l’altro di una pistola e avrebbero agito in diversi punti della città lo riportai usare un po’ spiegando che un’auto sarebbe in fuga sono ...