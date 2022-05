Ucraina | perché il 9 maggio forse non cambierà proprio nulla

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Dall’– e non solo – vengono lanciati messaggi di allarme per l’ormai imminente 9e per come la Russia dovrebbe “interpretare” quella data storica nel contesto della guerra in corso. Dall’, terrori per il 9russo Come riporta Tgcom24, dal governo di Kiev giungono allarmi, terrori e preoccupazioni. L’ha paura del 9russo e di ciò che potrebbe comportare nel conflitto. Bombardamenti più intensi, azioni più violente, magari anche attacchi nucleari? Chissà. Il Consiglio nazionale di sicurezza e Difesa ucraino è piuttosto tragico nei toni: “I cittadini ucraini dovrebbero prestare particolare attenzione agli allarmi dell’8 e 9: in questi giorni, gli occupanti russi possono organizzare massicci bombardamenti di ...