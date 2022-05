Ucraina: operazioni di salvataggio a Mariupol (Di venerdì 6 maggio 2022) “Dobbiamo ancora evacuare i civili da lì, donne e bambini. Immaginate – spiega il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – più di due mesi di bombardamenti costanti e di morte”. Terza operazione di salvataggio dei civili attesa per oggi in Ucraina in seguito all’ultimo tentativo che si è concluso positivamente nella giornata di giovedì. Ucraina: 300 civili salvati ieri Salvare i civili dall’acciaieria Azovstal, ultima resistenza Ucraina a Mariupol. Questo è l’obiettivo previsto per l’operazione di salvataggio di oggi. Durante l’ultimo tentativo infatti relativo alla giornata di ieri, le Nazioni Unite sono riuscite a scortare oltre 300 civili fuori dall’area di Azovstal. Zelensky “Immaginate l’inferno” «Continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) “Dobbiamo ancora evacuare i civili da lì, donne e bambini. Immaginate – spiega il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – più di due mesi di bombardamenti costanti e di morte”. Terza operazione didei civili attesa per oggi inin seguito all’ultimo tentativo che si è concluso positivamente nella giornata di giovedì.: 300 civili salvati ieri Salvare i civili dall’acciaieria Azovstal, ultima resistenza. Questo è l’obiettivo previsto per l’operazione didi oggi. Durante l’ultimo tentativo infatti relativo alla giornata di ieri, le Nazioni Unite sono riuscite a scortare oltre 300 civili fuori dall’area di Azovstal. Zelensky “Immaginate l’inferno” «Continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da ...

Advertising

zerocalcare : [SHENGAL SOTTO ATTACCO] Ciao, un thread di 8 twit sull'nord dell'Iraq (se non seguite già @UIKIONLUS), perché quant… - LucaScopigno : @Morrigh14917472 Non sapevo che Sessa fosse a capo delle operazioni militari in Ucraina. Nel 2014 è successo, oltr… - maurifan : RT @zerocalcare: [SHENGAL SOTTO ATTACCO] Ciao, un thread di 8 twit sull'nord dell'Iraq (se non seguite già @UIKIONLUS), perché quanto accad… - mrbassetti : RT @zerocalcare: [SHENGAL SOTTO ATTACCO] Ciao, un thread di 8 twit sull'nord dell'Iraq (se non seguite già @UIKIONLUS), perché quanto accad… - Moixus1970 : RT @TgLa7: #Putin pronto a garantire evacuazione #Azovstal, ma solo se i militari nello stabilimento si arrendono. Convoglio NU dovrebbe ar… -