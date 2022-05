Ucraina | Metsola “Continueremo con le sanzioni e gli aiuti”

(Di venerdì 6 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre dipendenze dal Cremlino. Perchè metteremo fine alle importazioni di petrolio e perchè dobbiamo portare avanti la nostra politica di zero gas dalla Russia.con lee gliall'. Perchè vogliamo e dobbiamo ricostruire l'. Perchè ci preoccuperemo e accoglieremo tutti coloro che fuggono dalle bombe, dai missili e dalle atrocità di Putin. Ecco perchè l'vincerà. Questo è il motivo per cui l'Europa sarà pronta per la prossima generazione”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Robertaintervenendo al convegno ‘The State of Union' in svolgimento a Firenze.“Il grave errore di Putin è stato assumere che le nostre differenze fossero una debolezza; la ...

Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 72 FIRENZE (ITALPRESS) - "Dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre dipendenze dal Cremlino. Perchè metteremo fine alle importazioni di petrolio e perchè dobb ...(Adnkronos) – "Il grave errore di Vladimir Putin è stato assumere che le nostre differenze fossero una debolezza; la nostra difesa dei diritti fondamentali, un segno di debolezza. Si è sbagliato. In d ...