Ucraina, la città di Severodonetsk è circondata dai russi (Di venerdì 6 maggio 2022) Il sindaco di Severodonetsk , Alexander Stryuk, uno dei centri più importanti del Donbass, ancora sotto il controllo ucraino, ha annunciato che la città è 'praticamente circondata' da forze russe e ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Il sindaco di, Alexander Stryuk, uno dei centri più importanti del Donbass, ancora sotto il controllo ucraino, ha annunciato che laè 'praticamente' da forze russe e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca, simulati attacchi con missili balistici nucleari. Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, assalto all… - Agenzia_Ansa : REPORTAGE | A Leopoli musulmani e atei trovano rifugio nella 'casa' di Wojtyla, la parrocchia di San Giovanni Paolo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il vescovo di Leopoli: 'Putin vuole tutto il Paese, non solo il Donbass. Per questo colpisce anche la nos… - andreafontanot : RT @Gianpa89267191: A Kharkiv è in corso una controffensiva. Grazie alle nuove armi arrivate, i russi sono stati ricacciati indietro. Ciò h… - elvise1657 : RT @Gianpa89267191: A Kharkiv è in corso una controffensiva. Grazie alle nuove armi arrivate, i russi sono stati ricacciati indietro. Ciò h… -