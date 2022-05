Stefano De Martino torna alla Rai: il nuovo programma in prime time (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, sembra che non solo la vita privata di Stefano De Martino proceda a gonfie vele. In quella professionale, il conduttore, infatti, è attualmente tra i giudici di Amici, al fianco di Emanuele Filiberto e Stash, ma presto potrebbe fare ritorno sulla tv di Stato. Stefano De Martino … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, sembra che non solo la vita privata diDeproceda a gonfie vele. In quella professionale, il conduttore, infatti, è attualmente tra i giudici di Amici, al fianco di Emanuele Filiberto e Stash, ma presto potrebbe fare ritorno sulla tv di Stato.De… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

giorgiado : @StraNotizie No nessuno riuscirà ad essere migliore di lui, tanto meno Stefano De Martino lui è bello e basta!! Bon… - infoitcultura : Paolo Bonolis diretto su Stefano De Martino: “Lui è …” - AlbanoAgata : RT @Octavia_apricot: Stefano de Martino alias amigos21, Marisa e produzione quando hanno visto che è stato tutto inutile. 39% - infoitcultura : Stefano De Martino, il ritorno in Rai: lo scatto con il direttore Coletta «Work in Progress» - StraNotizie : Paolo Bonolis si racconta in un'intervista: 'Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede'… -