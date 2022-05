SIW | Info & Card finale Punto di Rottura

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 maggio 2022) Lee ladi “SIW Special:di”, il secondo Special Event della SIW in programma Sabato 7 Maggio a Cascina (PI): SIW Special:diSabato 7 Maggio – Cascina (PI)SIW Training Center @ Centro Invictus – Via Toscoromagnola Est 32/34 Inizio Show Ore 21.00 –Ingresso; Prevendita QUI Submission Match for SIW Italian TitleTempesta (c) Vs Darko SIW WILD TitleIvan Blake (c) Vs Darkest Hour Member SIW Genesis TitleEmanuel El Gringo (c) Vs Alex Sheridan Split Or Alive Tag Team MatchMost Wanted (Pan; Picchio) Vs High Society (Alex Flash; Liam Massett)