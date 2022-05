Shevchenko | «Voglio solo aiutare l’Ucraina | tornare nel calcio? Non ora»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole dia Verissimo: «Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici?» Andrijha parlato ai microfoni di Verissimo sulla situazione attualmente in Ucraina, i profughi accolti nella sua casa di Londra e un potenziale ritorno nel mondo del. Le sue dichiarazioni. «È una situazione molto difficile, soprattutto le prime settimane sono state complicate. È stato uno shock, mai avrei pensato che la Russia potesse iniziare una guerra contro di noi. Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici? Sicuramente la visita del Pontefice in Ucraina sarebbe molto utile, ma in questo momento il miglior aiuto consiste nel cercare di dare una possibilità di difenderci e accogliere i rifugiati, soprattutto ...