Scontro col cinghiale a Castel Morrone, momenti di paura per il Segretario della Ugl Creativi

Tempo di lettura: 2 minuti

Castel Morrone (Ce) – Mancavano pochi minuti alle ore 21 del 05 Maggio, allorquando un grosso cinghiale si è scontrato contro la macchina del Segretario Provinciale della Ugl Creativi di Caserta Raffaele Altieri intento a percorre la statale che porta al comune di Castel Morrone. Per il sindacalista, che ha riferito l'accaduto, soltanto un grande spavento, qualche graffio ed alcuni danni all'autovettura, ma per fortuna, come si dice in questi casi, niente di rotto. La vicenda rende di attualità in terra di Lavoro un problema che ha sta caratterizzando anche altre realtà dello stivale. Sono mesi che i residenti notano la presenza di questi animali lungo le strade che sono spesso poco illuminate.

