Sassari-Virtus Bologna oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di venerdì 6 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna, valida come recupero della 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la vittoria nell’ultima giornata, la formazione di coach Bucchi si è assicurata un posto ai playoff, con ancora, però, la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica; gli emiliani, da canto loro, sono sicuri di chiudere al primo posto la regular season, e sono galvanizzati dalla finale di Eurocup conquistata battendo in semifinale Valencia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 6 maggio. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inBanco di SardegnaSegafredo, valida come recupero della 20esima giornata dellaA1di. Dopo la vittoria nell’ultima giornata, la formazione di coach Bucchi si è assicurata un posto ai playoff, con ancora, però, la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica; gli emiliani, da canto loro, sono sicuri di chiudere al primo posto la regular season, e sono galvanizzati dalla finale di Eurocup conquistata battendo in semifinale Valencia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 6 maggio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface ...

