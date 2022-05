Psg | Paredes parla del suo futuro | “Mi piacerebbe giocare per questo club!”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Con il campionato i tasca e l’uscita di scena anticipata dalla Champions League è tempo di pensare al mercato per il Psg, che l’anno prossimo dovrà tentare l’assalto alla Champions League provando a tenere tutti i pezzi pregiati, tra cui Mbappè. La dirigenza starebbe proponendo al francese cifre da capogiro che lo stanno convincendo a restare. PsgmercatoIntanto un altro grande pezzo forte della rosa di Pochettino, Leandrohato così del suoai microfoni di Tyc Sports: “Miper il Real Madrid un giorno, è davvero un top club, ma rispetto il Psg e qui sono davvero contento.” “Ogni anno i giornali mi danno in partenza ma alla fine resto sempre qui. Io sono felice, il club mi vuole, Pochettino anche.“

