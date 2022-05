Messico, il nono giornalista ucciso nel 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il suo cadavere è stato ritrovato, avvolto nella plastica, nei pressi di una discarica a Sinaloa: Luis Enrique Ramirez Ramos è il nono giornalista messicano a venire ucciso da gennaio L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 maggio 2022) Il suo cadavere è stato ritrovato, avvolto nella plastica, nei pressi di una discarica a Sinaloa: Luis Enrique Ramirez Ramos è ilmessicano a venireda gennaio L'articolo proviene da il manifesto.

