Inter-Empoli 4-2, nerazzurri in testa in attesa del Milan (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Inter batte l'Empoli in rimonta (4-2) nella sfida di San Siro che apre la 36^ giornata di Serie A. L'ex Pinamonti sblocca il risultato dopo appena 5' su assist di Zurkowski, a cui pochi minuti dopo viene annullato il gol del raddoppio. Tolto un rigore all'Inter dopo on field review. Al 28' segna anche Asllani, ma nel finale del primo tempo i nerazzurri trovano il pari con due reti ravvicinate. A metà della ripresa il Toro firma il 3-2. Sánchez al 94' la chiude sul 4-2. Domani sera si chiude con Verona-Milan36ª giornata: Inter-Empoli 4-2, ore 21:00 Genoa-Juventus, sabato 7 maggio ore 15:00 Torino-Napoli, ore 18:00 Sassuolo-Udinese, ore 20:45 Lazio-Sampdoria, domenica 8 maggio ore 12:30 Spezia-Atalanta, ore 15:00 Venezia-Bologna, ore 18:00 Salernitana-Cagliari, ore ...

