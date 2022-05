Infortunio Nandez | nuovo problema per il centrocampista del Cagliari

(Di venerdì 6 maggio 2022) in dubbio per il match con la Salernitana Ilè sceso in campo nella mattinata di oggi al centro sportivo di Asseminello per unallenamento in vista della gara di domenica all’Arechi contro la Salernitana sotto l’egida guida di mister Agostini. All’allenamento non ha preso parte iluruguaiano Nahitanche ha lavorato a parte a causa di un fastidio al quadricipite della coscia destra: le sue condizioni saranno da valutare in vista di domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

