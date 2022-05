Giro d’Italia 2022, pagelle di oggi: occhio a Kelderman, Nibali bene su un arrivo ostico. Fortunato paga dazio (Di venerdì 6 maggio 2022) pagelle PRIMA TAPPA Giro d’Italia 2022 Mattia Bais e Filippo Tagliani, 6: in fuga per tutto il giorno, si arrendono solo a 13 km dall’arrivo. Raggiungono l’obiettivo di Gianni Savio: dare visibilità agli sponsor della Androni. Mathieu Van der Poel, 9: era il grande favorito ed ha vinto di prepotenza. Una volata in rimonta ed esplosiva. Su un arrivo del genere avrebbero potuto batterlo solo Wout Van Aert, Tadej Pogacar o Julian Alaphilippe, anche se per nessuno dei campioni citati sarebbe stata una passeggiata, tutt’altro. Biniam Girmay, 8: questo ragazzo africano ha un grandissimo talento, nonché una spiccata personalità. D’altronde non si vince una Gand-Wevelgem per sbaglio. Parte secco ai 200 metri, solo un bestiale Van der Poel gli nega la gioia della prima Maglia Rosa. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)PRIMA TAPPAMattia Bais e Filippo Tagliani, 6: in fuga per tutto il giorno, si arrendono solo a 13 km dall’. Raggiungono l’obiettivo di Gianni Savio: dare visibilità agli sponsor della Androni. Mathieu Van der Poel, 9: era il grande favorito ed ha vinto di prepotenza. Una volata in rimonta ed esplosiva. Su undel genere avrebbero potuto batterlo solo Wout Van Aert, Tadej Pogacar o Julian Alaphilippe, anche se per nessuno dei campioni citati sarebbe stata una passeggiata, tutt’altro. Biniam Girmay, 8: questo ragazzo africano ha un grandissimo talento, nonché una spiccata personalità. D’altronde non si vince una Gand-Wevelgem per sbaglio. Parte secco ai 200 metri, solo un bestiale Van der Poel gli nega la gioia della prima Maglia Rosa. La ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - manon_wmr : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa! ?? ????… - AlMazza64 : RT @Eurosport_IT: Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2022: siete sorpresi? ????????????? #EurosportCICLISMO | #Giro1… -