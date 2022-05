Giro d’Italia 2022, la classifica dei favoriti: Pello Bilbao guadagna su tutti, bene Vincenzo Nibali (Di venerdì 6 maggio 2022) Subito una prima tappa scoppiettante per il Giro d’Italia 2022. La 105ma edizione della Corsa Rosa è partita con un arrivo in leggera salita in quel di Visegrád che ha visto primeggiare nettamente Mathieu van der Poel. Subito lotta tra i potenziali candidati alla vittoria del Trofeo Senza Fine: a spuntarla è un eccellente Pello Bilbao che è virtualmente leader con i 4” secondi di abbuono agguantati. Alle spalle dell’iberico bene anche Wilco Kelderman e Richard Carapaz, mentre tutti gli altri big sono arrivati a 4” di ritardo dal primo drapPello. Andiamo a scoprire la classifica dei favoriti. classifica DEI favoriti Giro d’Italia 2022 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Subito una prima tappa scoppiettante per il. La 105ma edizione della Corsa Rosa è partita con un arrivo in leggera salita in quel di Visegrád che ha visto primeggiare nettamente Mathieu van der Poel. Subito lotta tra i potenziali candidati alla vittoria del Trofeo Senza Fine: a spuntarla è un eccellenteche è virtualmente leader con i 4” secondi di abbuono agguantati. Alle spalle dell’ibericoanche Wilco Kelderman e Richard Carapaz, mentregli altri big sono arrivati a 4” di ritardo dal primo drap. Andiamo a scoprire ladeiDEI3 ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - manon_wmr : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa! ?? ????… - AlMazza64 : RT @Eurosport_IT: Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2022: siete sorpresi? ????????????? #EurosportCICLISMO | #Giro1… -